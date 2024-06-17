تصادم بين سفينة صينية وأخرى فيليبينية في بحر الصين الجنوبي قرب جزر سبراتلي

اصطدمت سفينة فيليبينيّة بسفينة صينيّة في ​بحر الصين الجنوبي​ قرب جزر سبراتلي، الّتي تتنازع عليها مانيلا وبكين.

وأوضح خفر السّواحل الصّيني في بيان، أنّ "سفينة الإمداد الفيليبينيّة تجاهلت العديد من التّحذيرات من الجانب الصّيني، واقتربت من السّفينة الصّينيّة بطريقة غير مهنيّة، ما تسبّب في حدوث تصادم"، متّهمًا السّفينة الفيليبينيّة "بالدّخول بشكل غير شرعي إلى المياه قرب منطقة ريناي المرجانيّة"، الاسم الصّيني لجزيرة توماس أتول الثّانية الواقعة في جزر سبراتلي. وأكّد "اتخاذ إجراءات ضدّ السّفينة المذكورة وفقًا للقانون".

مع الإشارة إلى أنّ لمانيلا وبكين تاريخًا طويلًا من النّزاعات الإقليميّة في بحر الصّين الجنوبي، لكن التوتّرات تفاقمت في الأشهر الثمانية عشرة الماضية.