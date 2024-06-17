مقتل 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 13 آخرين إثر قصف إسرائيلي على منزلين في غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، جرّاء غارات إسرائيليّة فجرًا على منزل في حي الزرقا شمال مدينة ​غزة​".

كما كشفت مصادر صحيّة في قطاع غزة للوكالة، عن "مقتل 3 مواطنين بينهم سيّدة، وإصابة آخرين بجروح وُصفت بالخطرة، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

إلى ذلك، ذكرت مصادر محليّة فلسطينيّة للوكالة، أنّ "طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت النّار تجاه أراض زراعيّة بمنطقة الحكر في دير البلح، بينما سُمعت أصوات انفجارات عنيفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتّزامن مع تحليق طائرات حربيّة إسرائيليّة في المنطقة".