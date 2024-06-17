أعلن الجيش النيجيري أنّ "دوريّة مخصّصة لتأمين خطّ أنابيب ينقل النفط إلى بنين، تعرّضت لهجوم شنّه قطّاع طرق مسلّحون على مشارف قرية سلكام في جنوب البلاد، ما أدّى إلى مقتل ستة من رفاقنا"، مؤكّدًا أنّ "بعد ردّ قوي" من الجنود النيجريّين، "أُجبِر المهاجمون على التّراجع، وتمكّنوا من أن يأخذوا معهم عددًا غير محدّد من القتلى والجرحى".
وينتمي الجنود المُستهدَفون إلى عمليّة "دميسا" لمكافحة الإرهاب، الّتي تنشط منذ سنوات عدّة في منطقة دوسو المتاخمة لنيجيريا وبنين.
والهجوم هو الأوّل من نوعه على خطّ الأنابيب هذا البالغ طوله نحو 2000 كيلومتر، الّذي يُفترض أن ينقل النّفط الخام من آبار النّفط في أغاديم (شمال شرق النيجر) إلى ميناء سيمي كبودجي في بنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 جنود نيجريين من دورية مخصصة لتأمين خط أنابيب نفط بهجوم شنه قطاع طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.