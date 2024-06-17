مقتل 6 جنود نيجريين من دورية مخصصة لتأمين خط أنابيب نفط بهجوم شنه قطاع طرق

أعلن ​الجيش النيجيري​ أنّ "دوريّة مخصّصة لتأمين خطّ أنابيب ينقل النفط إلى بنين، تعرّضت لهجوم شنّه قطّاع طرق مسلّحون على مشارف قرية سلكام في جنوب البلاد، ما أدّى إلى مقتل ستة من رفاقنا"، مؤكّدًا أنّ "بعد ردّ قوي" من الجنود النيجريّين، "أُجبِر المهاجمون على التّراجع، وتمكّنوا من أن يأخذوا معهم عددًا غير محدّد من القتلى والجرحى".

وينتمي الجنود المُستهدَفون إلى عمليّة "دميسا" لمكافحة الإرهاب، الّتي تنشط منذ سنوات عدّة في منطقة دوسو المتاخمة لنيجيريا وبنين.

والهجوم هو الأوّل من نوعه على خطّ الأنابيب هذا البالغ طوله نحو 2000 كيلومتر، الّذي يُفترض أن ينقل النّفط الخام من آبار النّفط في أغاديم (شمال شرق النيجر) إلى ميناء سيمي كبودجي في بنين.