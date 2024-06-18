وسائل إعلام إسرائيلية: اندلاع حريق في منطقة زراعية بالمطلة بعد سقوط قذيفة صاروخية من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "اندلاع حريق في منطقة زراعية جنوب المطلة بالجليل الأعلى بعد سقوط قذيفة صاروخية من لبنان".

وكان قد أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏‏‏الإسلامية عند الساعة 12:12 من ظهر يوم الثلاثاء 18-6-2024، دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين بمسيّرة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة".