النشرة: سقوط اصابة نتيجة استهداف مسيرة اسرائيلية لسيارة عند مفرق البرغلية شمال صور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة عند مفرق البرغلية شمال مدينة صور، وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف. وافادت المعلومات عن وجود اصابة داخل السيارة المستهدفة.

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