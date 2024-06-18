زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب البيرو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة أليانزا كريستيانا في البيرو.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي كان مركزه في المحيط الهادئ، وقع غرب منطقة أليانزا كريستيانا على عمق 104.9 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، قد ضربت أمس، غرب أتيكيبا في البيرو.

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