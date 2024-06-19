شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم 3 سيارات.. مصرع 7 أشخاص بحادث في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص، بينهم خمسة مراهقين، حتفهم في حادث تصادم ثلاث سيارات في شمال فرنسا، حسبما ذكرت السلطات المحلية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة المحلية التي تدير إقليم أور ولوار في بيان إن سيارة كانت تسير على طريق إداري اصطدمت وجها لوجه في حوالي الساعة 0620 مساء (1620 بتوقيت جرينتش) بسيارتين قادمتين من الاتجاه المعاكس قبل أن تشتعل فيها النيران. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما أصيب شخصان في الحادث، أحدهما في حالة خطيرة، ونقلا إلى مستشفى قريب.
ووقع الحادث على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب غرب باريس.
وقالت الهيئة المحلية التي تدير إقليم أور ولوار في بيان إن سيارة كانت تسير على طريق إداري اصطدمت وجها لوجه في حوالي الساعة 0620 مساء (1620 بتوقيت جرينتش) بسيارتين قادمتين من الاتجاه المعاكس قبل أن تشتعل فيها النيران. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
فاجعة مؤلمة.. وفاة رضيع نسيه والده في السيارة بـ #فرنسا#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) May 29, 2024
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حادث فرنساوأوضحت الهيئة أن خمسة من الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و 19 عاما، بينما الآخران، 80 و 85 عاما.
كما أصيب شخصان في الحادث، أحدهما في حالة خطيرة، ونقلا إلى مستشفى قريب.
ووقع الحادث على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب غرب باريس.