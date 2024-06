شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تعترف رسميًا بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترفت أرمينيا اليوم رسميًا بدولة فلسطين، بهدف المضي قدمًا نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان اليوم: "تأكيدًا على التزام جمهورية أرمينيا بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، فإنها تعترف بدولة فلسطين". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكدت أن يريفان مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وقد دأبت عبر مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم "مبدأ الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".وشددت الخارجية الأرمينية على أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والحرب المستمرة يتطلبان تسوية اليوم، مؤكدة انضمامها إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.