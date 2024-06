شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 37 شخصاً في عواصف شديدة بموسكو والان نبدء بالتفاصيل

العواصف في موسكو

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرون بجراح مختلفة نتيجة العواصف الشديدة التي ضربت أمس العاصمة الروسية موسكو.وأوضحت هيئة الصحة اليوم أن الرياح القوية والعواصف التي ضربت المدينة تسببت بوفاة شخصين وإصابة 35 أخرين فيما تم نقل 18 شخصاً إلى المستشفيات بينهم أربعة أطفال، لتلقي العلاجات والعناية الطبية اللازمة، مشيرةً إلى وقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة. يذكر أن مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في موسكو أعلن حالة الطوارئ أمس بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والرياح القوية التي ضربت المدينة.