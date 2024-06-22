ياسين: هدفنا أن نصل بحلول 2030 إلى ما نسبته 30 بالمئة من لبنان محميات طبيعية

لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، خلال تسليم محميّة ​جزر النخي​ل الطبيعيّة مركبًا مطّاطيًّا صلبًا، في افتتاح موسمها لعام 2024، وذلك خلال احتفال رمزي أُقيم في طرابلس، بدعوة من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و​وزارة البيئة​ والسّفارة الإيطاليّة في ​لبنان​ والوكالة الإيطاليّة للتّعاون الإنمائي "AICS"، إلى أنّ "هذه المحميّة من الجزر العريقة، بل الأعرق في لبنان، فهي جزيرة بحرّيّة. وهذه الجزيرة كانت الجزيرة البحريّة الأولى في لبنان".

وأكّد أنّ "كلّنا فخر بما تقوم به وزارة البيئة وبأعضاء هذه اللّجنة وإدارتها لتعزيز دور هذه الجزيرة، وأنّنا نقوم اليوم بخطوة إضافيّة في سياق التّعاون من أجل تعزيز إدارة هذه المحميّة"، موضحًا أنّ "في الوقت الرّاهن، في لبنان 18 محميّة، ونحن نعمل على زيادة العدد لنصل بحلول عام 2030 إلى ما نسبته 30% من لبنان محميّات طبيعيّة، وأيضًا مناطق طبيعيّة وحمى ومنتزهات طبيعيّة وجيولوجيّة، بحرًا وبرًّا تحت نوع من الحماية".

من جهته، أشار السّفير الإيطالي فابريتسيو مارتشيلي إلى أنّه "عمل إيجابي قمنا به بالتّعاون مع وزير البيئة، فهذا عمل بيئي نقدّر أهميّته"، منوّهًا إلى "أنّنا مسرورون بتوفير هذا الدّعم لهذا المشروع بالذّات، في محاولة منّا لإنقاذ المواقع والمحميّات البيئيّة في لبنان ومساعدتها، والعمل على الحفاظ بجدية على الموارد الخضراء".