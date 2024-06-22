أعلن نائب رئيس المركز الرّوسي للمصالحة في سوريا يوري بوبوف، أنّ "في 21 حزيران الحالي، من السّاعة 12:33 إلى السّاعة 12:46، اقتربت ثلاث طائرات استطلاع مسيّرة من طراز "Reaper MQ-9" تابعة للتّحالف الدولي، فوق قرية السّخنة في محافظة حمص، على ارتفاعات من 7000 إلى 8000 متر، من طائرة "سو-35" تابعة للقوّات الجوفضائيّة الرّوسيّة؛ أثناء قيامها برحلة مجدولة في المجال الجوّي السّوري".
وشدّد في بيان، على أنّ "الطيّار الرّوسي أظهر احترافيّةً عاليةً، واتخذ التّدابير اللّازمة على الفور لمنع الاصطدام"، كاشفًا أنّ "في منطقة التنف أيضًا، تمّ تسجيل 12 خرقًا الجمعة، من قبل زوجين من مقاتلات "إف-15"، زوج من مقاتلات "تايفون"، وثلاثة أزواج من طائرات التّحالف الهجوميّة من طراز "أي 10 ثاندربولت".
كانت هذه تفاصيل خبر المركز الروسي للمصالحة بسوريا: 3 مسيرات للتحالف اقتربت من طائرة روسية بسماء حمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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