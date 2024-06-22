54 قتيلا بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة في جنوب الهند

ارتفع عدد الوفيات بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند إلى 54، فيما لا يزال أكثر من 100 في المستشفى.

وعولج نحو 200 شخص منذ يوم الأربعاء، بعد أن ظهرت عليهم أعراض قيء وآلام في المعدة وإسهال بعد تناول مشروبات كحولية تحتوي على الميثانول في منطقة كالاكوريتشي التي تبعد بنحو 250 كيلومترا عن تشيناي عاصمة الولاية.

واشار مسؤول كبير بالمنطقة، الى أن "مسؤولي إنفاذ القانون الذين يحققون في الواقعة ألقوا القبض على سبعة أشخاص"، مضيفا أنه يجري اتخاذ إجراءات لمتابعة بائعي ومصنعي المشروبات الكحولية في المنطقة.

الوفيات الناجمة عن مشروبات كحولية تُنتج بطرق غير مشروعة متكررة الحدوث في الهند، إذ لا يستطيع سوى عدد قليل شراء المشروبات الكحولية التي تنتجها العلامات التجارية، وذلك رغم المطالبات من المواطنين بملاحقة بائعيها.