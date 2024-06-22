انتخاب هيئة إدارية جديدة لـ"نادي قضاة لبنان" لولاية تمتد لـ3 سنوات

اجتمعت الجمعية العمومية لـ"نادي قضاة لبنان"، سنداً لنظامها الداخلي، لانتخاب هيئة إدارية جديدة لولاية تمتد لـ3 سنوات، وفاز القضاة: نجاة أبو شقرا رئيسةً، والأعضاء: طارق طربيه، رولا شمعون، فاطمة ماجد، نور الدين صادق وطارق صادق (عن القضاء العدلي)، وبسام وهبه (عن القضاء المالي) وجرير عبد الصمد (عن القضاء الإداري).

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