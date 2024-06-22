شكرا لقرائتكم خبر عن الهجمات الجوية الروسية تقطع الكهرباء عن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المرافق في أوكرانيا عن المزيد من انقطاع الكهرباء بعد تجدد الغارات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقالت شركة الطاقة أوكرنرجو اليوم السبت، إنه بسبب الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية، من المتوقع انقطاع الإمدادات بشكل متواصل في جميع أنحاء أوكرانيا بين الساعة الثانية بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش) ومنتصف الليل.

واستهدفت روسيا بشكل متكرر البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الحرب التي تخوضها منذ أكثر من عامين. شبكة الكهرباء الأوكرانية وتجرى أعمال الإصلاح في جميع أنحاء البلاد، وأحدثت موسكو أضرارا بالبنية التحتية الخاصة بالطاقة خلال الليل في هجمات جوية جديدة في منطقتي زابوريجيا ولفيف الأوكرانيتين.

ورغم أن شبكة الكهرباء لا زالت قائمة، تم ترك ملايين الأوكرانيين مرارا بدون كهرباء وبالتالي بدون وسيلة تدفئة ومياه، وقدرت كلية كييف للاقتصاد إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الخاصة بالطاقة بـ56.2مليار دولار.