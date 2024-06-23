حسن نصر الله: لمن يهمه الأمر من يفكر في الحرب معنا سيندم

ياسر رشاد - القاهرة - حزب الله ينشر إحداثيات وخرائط لمواقع إسرائيلية

الأحد 23/يونيو/2024 - 12:03 ص 6/23/2024 12:03:21 AM

نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني عبر حسابه "ترقبوا إلى من يهمّه الأمر" وذلك بعد دقائق من التهديد الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية ضد الشمال، دعت فيه عدد من الدول، وظهر في الفيديو حسن نصر الله يقول : من يفكر في الحرب معنا سيندم.

وقال حسن نصر الله في الفيديو: إذا قامت الحرب على لبنان فأن الحرب ستقام بلا قواعد ولا ضوابط وبلا أسقف، وظهر في الفيديو أحداثيات وخرائط لعدد من المواقع الإسرائيلية والقواعد.

وفي نهاية الفيديو قال نصر الله : من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله

إسرائيل تطالب الدول بإخلاء المجال الجوي اللبناني وحزب الله: يا أهلا ومرحب

أفاد الإعلام العبري، بأن إسرائيل طالبت عدد من الدول بإخلاء طائراتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت و المجال الجوي اللبناني في إشارة من جيش الاحتلال بالاستعداد للدخول في حرب مع الشمال، بينما رد حزب الله على التصريحات الإسرائيلية بفيديو، يستعرض لحظات هزيمة الجنود الإسرائيليين بعنوان "يهددوننا بالألوية المرعوبة المهزومة يا هلا ومرحب"

حسن نصر الله يهدد إسرائيل

حسن نصر الله يهدد إسرائيل

حسن نصر الله يهدد إسرائيل



