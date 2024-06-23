الأمن العراقي أعلن مقتل 7 "إرهابيين" بينهم قيادي خطر بعملية شرقي صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليّات المشتركة العراقيّة، أنّ "جهاز المخابرات الوطني العراقي نفّذ بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب، عمليّةً نوعيّةً استندت إلى معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري مع خليّة الاستهداف التّابعة لقيادة العمليّات المشتركة، في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو ضمن قاطع عمليات شرقي صلاح الدين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "عناصر هذين الجهازين شرعوا بعمليّات رصد ومتابعة لأوكار الإرهابيّين في المنطقة أعلاه، ومحاصرة أهم مفرزة إرهابيّة ضمن هذا القاطع"، موضحةً أنّه "تمّ تنفيذ ضربتين جويّتين بواسطة طائرات "F-16" الّتي دكّت هذا النّفق وكذلك باقي الأوكار، ممّا أدّى إلى قتل جميع أفراد المفرزة الإرهابيّة، الّتي يقدَّر عدد أفرادها بحسب المعلومات الأوّليّة بـ7 إرهابيّين، من بينهم قيادي خطر" .