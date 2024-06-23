قوى الامن: تعميم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في المحمرة ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: دعاء محمد عيد (من مواليد العام 1992، لبنانية)، التي غادرت منزلها الكائن في محلة المحمرة، بتاريخ 21/06/2024، متوجهة إلى مخيم نهر البارد، ولم تعد لغاية تاريخه.

ودعت "الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر مخيم نهر البارد في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 693861-26، للادلاء بما لديهم من معلومات".