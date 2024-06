شكرا لقرائتكم خبر عن بتهديد قوي.. كوريا الجنوبية تحذر من تزويد روسيا بيونج يانج بأسلحة دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أسلحة فتاكة

تحسين العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - هددت كوريا الجنوبية بأنه إذا ما زودت روسيا كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة متقدمة، فلن يكون هناك أي قيود أمام سول في تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.وقال مستشار الأمن الوطني في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي جانج هو-جين، يوم الأحد في برنامج تليفزيوني، إن درجة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تتوقف على تصرفات روسيا، وتساءل: "هل سيبقي أمامنا أي خط إذا قدمت روسيا أسلحة دقيقة إلى كوريا الشمالية؟.وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، قد تشير هذه التصريحات إلى احتمال تقديم كوريا الجنوبية أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا دون قيود في حال تزويد روسيا بالأسلحة الدقيقة إلى كوريا الشمالية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقالت الحكومة الكورية الجنوبية في الأسبوع الماضي، إنها ستراجع إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد أن وقع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على اتفاق يتعهدان فيه بالدفاع المشترك في حالة نشوب حرب بعد محادثات القمة بينهما يوم الأربعاء في بيونج يانج.وردًا على ذلك، حذر "بوتين" من أن كوريا الجنوبية سترتكب "خطأ كبيرًا" إذا قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.وقال مستشار الأمن الوطني إنه لا يتعين على كوريا الجنوبية فحسب، بل على روسيا أيضًا بذل الجهود لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.وأضاف: "إذا كان الجانب الروسي يريد استعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية بعد حربها في أوكرانيا ودفعها إلى الأمام، أود أن أؤكد من جديد أنه يتعين عليه أن يفكر بعناية".