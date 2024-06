شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الهولندي أمينًا عامًا لـ"الناتو" بداية من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

حلف شمال الأطلسي

الدمام - شريف احمد - رشّح الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم رئيس الوزراء الهولندي بالإنابة مارك روته لمنصب الأمين العام للحلف للسنوات الأربع المقبلة، خلفًا للرئيس خلفًا لينس ستولتنبرغ.وقال بيان للحلف: "قرر مجلس شمال الأطلسي، اليوم اختيار رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمينًا عامًا لحلف شمال الأطلسي، خلفًا لينس ستولتنبرغ". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وسيتولى روته مهام منصبه خلفًا لينس ستولتنبرغ في الأول من أكتوبر، بعد أن تم الاتفاق على تعيينه قبيل قمة لقادة الحلف في واشنطن الشهر القادم.