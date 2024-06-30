السنيورة ردا على عدم تصنيف الجامعة العربية لحزب الله بالإرهابي: يجب التوقف عن إهداء الهدايا المجانية للحزب

اعتبر رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة ردا على ازالة تصنيف الجامعة العربية لـ "حزب_الله" بالإرهابي، بانه يجب التوقف عن إهداء الهدايا المجانية للحزب. واعتبر في حديث لقناة "العربية"، بان الأيام ستثبت أن قرار الجامعة العربية بشأن حزب الله كان خاطئا.

واوضح السنيورة بان لبنان يعاني من ازمة اقتصادية وازمة نزوح سوري، كما يعاني من فقدان الحاضنة العربية، وهو لا يستطيع خوض الحرب، وهذا لا يعني عدم الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية.