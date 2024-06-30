بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنسا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A voter casts a ballot at a polling station for the second round of the French regional elections, Sunday June 27, 2021 in Le Touquet, northern France. A decisive, second round of voting in France's regional elections on Sunday is being scrutinized as a litmus test of whether the anti-immigration far right is gaining in acceptability before the French presidential election next year. (Ludovic Marin, Pool photo via AP)

الخليج 365 - متابعات

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها، اليوم ، أمام نحو 49 مليون ناخب؛ للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها 4 آلاف مرشح من عدة أحزاب سياسية وتحالفات لاختيار 577 عضوًا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لفرنسا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساء.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الثانية في السابع من شهر يوليو المقبل.

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