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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنسا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها، اليوم ، أمام نحو 49 مليون ناخب؛ للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية.
وبدأت عملية التصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها 4 آلاف مرشح من عدة أحزاب سياسية وتحالفات لاختيار 577 عضوًا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لفرنسا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساء.
ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الثانية في السابع من شهر يوليو المقبل.
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