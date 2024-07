شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع امرأة وفقدان شاب.. أحدث تطورات الإعصار "بيريل" في جامايكا والان نبدء بالتفاصيل

الإعصار "بيريل"

الدمام - شريف احمد - أسفر الإعصار "بيريل" عن مقتل شخص واحد على الأقل في جامايكا، بعد أن تسبب في حدوث دمار هائل بجميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي، بحسب ما قالته متحدثة باسم "وكالة إدارة الكوارث" في البلاد لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء الأربعاء.وقالت المتحدثة إن امرأة لقت حتفها في شمال غرب الجزيرة الكاريبية، بعد سقوط شجرة على منزلها. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأفادت صحيفة "ذا جلينر" أمس الأربعاء، بأن فرق الإنقاذ في العاصمة كينجستون، بصدد البحث أيضا عن شاب، 20 عاما، سقط في أخدود وجرفته مياه الفيضان.يأتي أحدث الضحايا إضافة إلى ثمانية آخرين، أودى بحياتهم الإعصار في منطقة الكاريبي حتى الآن، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.وكان تم سلفا الإبلاغ عن سقوط ثلاث وفيات في كل من جرينادا وفنزويلا، وعن وفاة واحدة في سانت فنسنت وجزر جرينادين.وفي سياق متصل، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة التي تم تصنيفها من الفئة الرابعة، اجتاحت الساحل الجنوبي لجامايكا مصحوبة برياح بلغت سرعتها القصوى 215 كيلومترا في الساعة أمس الأربعاء.وانتقل "بيريل" بعد ذلك إلى البحر طوال الليل، حيث ضعف إلى الفئة الثالثة، ما أدى إلى إلغاء التحذير من الاعصار الذي كانت أعلنته جامايكا من قبل. إلا أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من استمرار خطر هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة.