انتخابات بريطانيا.. ستارمر وسوناك يوجهان رسائل أخيرة مع تقدم حزب العمال

الانتخابات البريطانية

الدمام - شريف احمد - يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، بعد أن هيمن على اليوم الأخير من الحملة الانتخابية مزيد من استطلاعات الرأي التي توقعت أن يحقق كير ستارمر فوزا تاريخيا، وبلغ الأمر حد أن صحيفة صن التي يملكها روبرت مردوخ حولت تأييدها لحزب العمال المعارض بدلا من حزب المحافظين بقيادة ريشي سوناك.وقال ستارمر في رسالته الأخيرة قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس: "اليوم، يمكن لبريطانيا أن تبدأ فصلا جديدا" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتعهد ستارمر: "بعصر جديد من الأمل والفرص بعد 14 عاما من الفوضى والانحدار"، في تصريحات نشرها مكتبه، والتي قال إنها تهدف إلى تشجيع الناخبين على المشاركة وعدم افتراض فوز حزب العمال. وأضاف ستارمر بأن "التغيير لن يحدث إلا إذا صوتوا لصالحه."ووجه سوناك نداء آخر إلى الناخبين ذوي التوجهات المحافظة الذين أصبحوا ساخطين خلال إدارته، وحثهم على التصويت لصالح حزب المحافظين لمنع حزب العمال من التمتع "بسلطة غير مقيدة."وارتكزت استراتيجية سوناك في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية على إقرار فعلي بأن حزبه سيخسر الانتخابات.