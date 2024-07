شكرا لقرائتكم خبر عن "ستارمر" يبحث مع "مودي" اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا كير ستارمر تحدث إلى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي صباح اليوم السبت وقال إنه مستعد لإبرام اتفاقية تجارة حرة تعمل لصالح الجانبين.وتتفاوض الهند والمملكة المتحدة على اتفاقية تجارة حرة منذ أكثر من عامين مع حكومة بقيادة حزب المحافظين، لكن المحادثات توقفت في الجولة الـ14 وسط دورات الانتخابات العامة في كلا البلدين، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا". للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ومن المتوقع الآن أن يتم استئناف المفاوضات من قبل حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة ستارمر ، والتي تم التصويت عليها بأغلبية ساحقة هذا الأسبوع.