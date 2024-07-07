شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
يدلي الناخبون في فرنسا اليوم، بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحًا لاستقبال 49.3 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، فيما يُتوقع أن تظهر النتائج النهائية مساء اليوم.
وكان الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ قد أدلوا بأصواتهم أمس.
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محمد نصر
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012