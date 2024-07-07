الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - (ARCHIVES) Photo prise le 6 mai 2007 à Saint-Oren d'une personne en train de voter pour le second tour de l'élection présidentielle. Les prochaines élections régionales auront lieu les dimanches 14 et 21 mars 2010, a annoncé le 04 novembre 2009 dans un communiqué le secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux collectivités territoriales Alain Marleix. AFP PHOTO LIONEL BONAVENTURE (Photo by LIONEL BONAVENTURE / ARCHIVES / AFP)

الخليج 365 - متابعات

يدلي الناخبون في فرنسا اليوم، بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحًا لاستقبال 49.3 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، فيما يُتوقع أن تظهر النتائج النهائية مساء اليوم.

وكان الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ قد أدلوا بأصواتهم أمس.

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