شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - (ARCHIVES) Photo prise le 6 mai 2007 à Saint-Oren d'une personne en train de voter pour le second tour de l'élection présidentielle. Les prochaines élections régionales auront lieu les dimanches 14 et 21 mars 2010, a annoncé le 04 novembre 2009 dans un communiqué le secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux collectivités territoriales Alain Marleix. AFP PHOTO LIONEL BONAVENTURE (Photo by LIONEL BONAVENTURE / ARCHIVES / AFP)