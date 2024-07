شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحتفل بتكريم 9 زملاء فى حفل جوائز الصحافة 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

كرم نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ”الخليج 365”، لحصولهم على 8 جوائز فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، نسختى 2022م و2023.

وذلك خلال أحتفاليه توزيع جوائز الصحافة المصرية بنقابه الصحفيين برعاية رئيس الوزراء والشركه المتحدة.

و احتفل الزملاء داخل النقابه بأخذ الصور التذكاريه مع أكرم اقصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 و علا الشافعي رئيس التحرير الذين حضرا لتهنئة الزملاء داخل النقابه بالفوز في جوائز الصحافة المصرية لعامي 2022 و 2023

حيث حصل الزميلان أحمد جمال الدين وإبراهيم حسان ، الجائزة الأولى فى الحوار الصحفى عن عام 2023، حوار مشترك، بعنوان "أول حوار وظهور لجارو روبير طبقيان مترجم مذكرات نوبار باشا" ، جريدة الخليج 365.

وفى جائزة الصحافة الرياضية، حصد الزميل حسن السعدني الجائزة الأولى فى الصحافة الرياضية عن عام 2022 مناصفة عن موضوع بعنوان"كرة القدم للاجئين فى مصر.. كنز مواهب بأرض المحروسة"،موقع الخليج 365، وقررت لجنة التحكيم فى التصوير منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميل مجدى ابراهيم،عن صور "تغطية الانتخابات الرئاسية "، بجريدة الشروق، والزميل خالد الفقى عن صور لتقرير بعنوان"مصر تستقبل الوافدين السودانيين عبر منافذ الحدود بأسوان"، بموقع الخليج 365.

وفى صحافة الوسائط المتعددة، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميلة نهير عبدالنبي والزميل حسام عاطف عن عمل " وداعا يوسف شعره كيرلي" ، موقع الخليج 365، وفى جائزة محمد عيسى الشرقاوى "للتغطية الخارجية"، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميل محمد سالمان، عن تحقيق ميداني بعنوان" المهاجرون كانوا وقود المعركة..هكذا بدأت المناوشات بين الروس وحلفائهم والاتحاد الأوربي"، بجريدة الخليج 365.

وفى صحافة المرأة، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة للزميلة إيمان حنا عن سلسلة حلقات "المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك"، موقع الخليج 365، وفى جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 للزميل محمد أحمد طنطاوي عن عمل بعنوان " الذهب والصعود على حساب الجنيه ..ما يحدث ليس مكاسب للمعدن النفيس بل مضاربات على قيمة العملة"، موقع الخليج 365.

وفاز الزميل محمد أبو ليلة المذيع بتليفزيون الخليج 365 بجائزة الصحافة المصرية- جائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية لعام 2022 عن عمل مشترك مع الزميلة علياء أبو شهبة عن موضوع بعنوان خريف بلا سمان Hunting across Egypt No quail in autumn.

و كما تم تقديم أشادة خاصه للزميلين ماهر أسكندر رئيس قسم التصوير لموضوع أفراح سيوة ، و الزميله منه حمدي بأشاده خاصه لدوره الطريق الصعب عدت للحياة بعدما تعافيت.