شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لكييف.. مصادر بالناتو تكشف عن الدولتين المعارضتين لانضمام أوكرانيا للحلف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت مصادر دبلوماسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن الولايات المتحدة وألمانيا هما المعارضان الرئيسيان لانضمام أوكرانيا إلى التحالف بشكل عاجل.
وأشار مصدر قبل انعقاد قمة الحلف في الذكرى 75 لتأسيسه، إلى "المعارضة القوية" للولايات المتحدة وألمانيا فيما يخص دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التحالف الدفاعي دون الوفاء بالشروط المسبقة الضرورية، موضحًا أنه "في نهاية الأمر، سيكون القرار للحلفاء لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو".
وأضاف المصدر: "لقد انزعج الأوكرانيون للغاية عندما استنتجوا أن الباب مفتوح، ولكن ليس إلى هذا الحد، وأعتقد أنه السيناريو نفسه بالنسبة لقمة واشنطن".
وأشار مصدر قبل انعقاد قمة الحلف في الذكرى 75 لتأسيسه، إلى "المعارضة القوية" للولايات المتحدة وألمانيا فيما يخص دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التحالف الدفاعي دون الوفاء بالشروط المسبقة الضرورية، موضحًا أنه "في نهاية الأمر، سيكون القرار للحلفاء لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو".
غضب أوكرانيووجهت التصريحات صفعة جديدة لآمال أوكرانيا بشأن إحراز تقدم، إذ أعادت التذكير بحالة الغضب التي انتابت الأوكرانيين بسبب عدم دعوتهم لحضور قمة الناتو الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
قبل يوم من انعقاد قمة #الناتو في #واشنطن.. #زيلينسكي ورئيس الوزراء البولندي يوقعان اتفاقًا أمنيًا في #وارسو— صحيفة اليوم (@alyaum) July 9, 2024
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وأضاف المصدر: "لقد انزعج الأوكرانيون للغاية عندما استنتجوا أن الباب مفتوح، ولكن ليس إلى هذا الحد، وأعتقد أنه السيناريو نفسه بالنسبة لقمة واشنطن".