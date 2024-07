شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لكييف.. مصادر بالناتو تكشف عن الدولتين المعارضتين لانضمام أوكرانيا للحلف والان نبدء بالتفاصيل

غضب أوكراني

قالت مصادر دبلوماسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن الولايات المتحدة وألمانيا هما المعارضان الرئيسيان لانضمام أوكرانيا إلى التحالف بشكل عاجل.وأشار مصدر قبل انعقاد قمة الحلف في الذكرى 75 لتأسيسه، إلى "المعارضة القوية" للولايات المتحدة وألمانيا فيما يخص دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التحالف الدفاعي دون الوفاء بالشروط المسبقة الضرورية، موضحًا أنه "في نهاية الأمر، سيكون القرار للحلفاء لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو".ووجهت التصريحات صفعة جديدة لآمال أوكرانيا بشأن إحراز تقدم، إذ أعادت التذكير بحالة الغضب التي انتابت الأوكرانيين بسبب عدم دعوتهم لحضور قمة الناتو الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وأضاف المصدر: "لقد انزعج الأوكرانيون للغاية عندما استنتجوا أن الباب مفتوح، ولكن ليس إلى هذا الحد، وأعتقد أنه السيناريو نفسه بالنسبة لقمة واشنطن".