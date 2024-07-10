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بعد الفوز المفاجئ.. انقسام اليسار الفرنسي حول اختيار رئيس الوزراء

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د ب أ - باريس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يسعى الائتلاف اليساري الواسع، الذي وحد صفوفه لهزيمة اليمين المتطرف في فرنسا، جاهدا لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.
ويتشكل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المتعدد الأحزاب، والذي حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم الأحد، في الأساس من الاشتراكيين، وحزب الخضر، والشيوعيين، وحزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد بقيادة جان لوك ميلينشون. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الانتخابات الفرنسية

وقالت إذاعة فرانس إنفو، اليوم الأربعاء، إن الاشتراكيين وحزب فرنسا الأبية فشلا في التوصل لاتفاق، خلال اجتماعهما ليلة أمس، حيث يتنافس الحزبان على السيطرة على التحالف.
ويرى الاشتراكيون أن زعيم حزبهم أوليفييه فور هو أفضل مرشح لرئاسة الوزراء.
وكانت الجبهة الشعبية الجديدة قد أعلنت، أمس الأول الاثنين، أنها تأمل في اختيار مرشحها لمنصب رئيس الوزراء بحلول نهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع القادم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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