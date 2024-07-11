الناتو: روسيا التهديد الاخطر على دول الحلف

ياسر رشاد - القاهرة -

تعهد قادة حلف شمال الأطلسي "تعهد قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، بحماية كل شبر من أراضي أعضائه "،بمقتضى البند الخامس.

ورحب القادة، خلال بيان، بانضمام دولة السويد العضو الثاني والثلاثين والأحدث في الحلف، مشيرًا إلى أن روسيا تظل هي التهديد الأخطر على أمن دول الحلف.

وأكد البيان أن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار تهدد الأمن الأوروبي عبر المحيط الأطلسي.

وذكر أن أكثر من ثلثي أعضاء الناتو أوفوا بالتزاماتهم تجاه الحلف بنسبة 2%؜ من ناتجهم المحلي.

وأضاف البيان أن من حق أوكرانيا تقرير مصيرها، ومستقبلها سيكون في الناتو.