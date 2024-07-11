ستارمر وجها لوجه مع بايدن لأول مرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يعقد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أول لقاء مباشر له مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في وقت لاحق الليلة.

وسافر رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي.

وفي حديثه على متن الطائرة التي اقلته إلى واشنطن، قال السير كير للصحفيين إنه يأمل أن يكون اللقاء الثنائي في واشنطن العاصمة فرصة للحديث عن حلف شمال الأطلسي وما يسمى بالعلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال: "من الواضح أن هذه علاقة خاصة للغاية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة"، مضيفًا أن هناك "جانبًا خاصًا عندما يتعلق الأمر بالدفاع والأمن لأسباب واضحة، بما في ذلك التزامنا تجاه حلف شمال الأطلسي".

كما أخبر الصحفيين أن المملكة المتحدة لديها "التزاما صارما" بإنفاق 2.5% من الدخل القومي على الدفاع، لكنها تجنبت تحديد موعد نهائي للوفاء بذلك.

وستحدد مراجعة القدرات الدفاعية، التي ستأمر بها الحكومة الجديدة، خارطة طريق نحو الوصول إلى الهدف.

التقاط صور

وإذ ذاك، تم تصوير السير كير ستارمر وجو بايدن معًا للمرة الأولى. وظهر الثنائي بجانب بعضهما البعض بينما وقف قادة الناتو لالتقاط الصور مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، والمضيف بايدن.

وهذه هي الصورة الأولى للسير كير مع زعيم الولايات المتحدة، الذي يتعرض لضغوط متزايدة للتنحي عن منصبه كمرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة في انتخابات نوفمبر.

وفي وقت سابق، أُعلن أن السير كير سيحصل على قميص أرسنال المخصص لكرة القدم كهدية للسيد بايدن.

ويجلس السير كير ستارمر بجوار الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع مجلس الناتو في واشنطن، وهو الحدث الرئيسي فيما يتعلق بالقمة اليوم الأربعاء.

ولكن بينما وصل رئيس الوزراء بعد فوز كبير في الانتخابات، فإن نظيره يتعرض لضغوط متزايدة للتنحي عن منصب المرشح الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل.