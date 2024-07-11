وزير الكهرباء: ندرس استخدام الوقود البديل في تشغيل المحطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

قال محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن الوزارة كان شغلها الشاغل خلال الأيام الماضية تخفيف الأحمال الكهربائية لأقل درجة ممكنة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وأضاف عصمت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تدرس استخدام الوقود البديل في تشغيل محطات توليد الكهرباء، لافتًا إلى أنه لم يتم فصل الكهرباء أمس وذلك للتأكد من دقة حسابات التشغيل، لافتًا إلى الوزارة تسعى للوصول إلى أفضل نموذج للتشغيل بالإمكانيات المتاحة.

وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية ومولدات قوية وربطًا قويًا مع قطاع البترول لتوفير الغاز والمازوت، لضمان تقديم أفضل خدمة منتظمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن موعد انتهاء قطع الكهرباء سيكون بنهاية الشهر الجاري.

وأكد أنه هناك إجراءات حالية وأخرى مستقبلية للتأكد من استمرارية الخدمة في محطات التوزيع وشبكات الربط الكهربائي، وتحديد الفاقد من الكهرباء بدقة والتركيز على تقليل الطاقة المهدرة.

وعن سرقة تيار الكهرباء، قال عصمت إن التشريع الجديد يتضمن تغليظ العقوبة على سرقة التيار، وستعمل الوزارة على فصل الأماكن التي يحدث فيها تسريب للطاقة بشكل متكرر، عن طريق تركيب عدادات حساسة للقضاء على الفاقد الذي يصل إلى 25% و30%، مؤكدًا أنه لن يستمر.