أشار المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إلى أنّ "وزير الخارجيّة والهجرة وشؤون المصريّين بالخارج بدر عبدالعاطي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة والمغتربين اللّبناني عبدالله بوحبيب، لتهنئته على تولّيه منصبه الجديد".
ولفت في بيان، إلى أنّ "عبدالعاطي توجّه لبوحبيب بالشّكر على مبادرته بالاتصال والتّهنئة، مؤكّدًا على ما توليه مصر من أولويّة للملف اللّبناني، والدّعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصون سيادته، أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر"، موضحًا أنّ "الوزير شدّد على أنّ مصر تكثّف اتصالاتها مع مختلف الجهات الدّوليّة الفاعلة، للوقف الفوري للحرب في غزة، ومنع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة النّطاق".
وذكر أبو زيد أنّ "بوحبيب أعرب عن تقدير بلاده للدّعم المصري لاستقرار لبنان، ومواجهة التحدّيات الّتي يمرّ بها. وقد أكّد الجانبان تطلّعهما لاستمرار التّنسيق والتّشاور، لتعزيز مختلف أوجه التّعاون الثّنائي بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية مصر لبوحبيب: نولي أولوية للملف اللبناني وندعم استقرار لبنان وصون سيادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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