بيتر ويلش أول سيناتور ديمقراطي يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

شدّد عضو مجلس الشّيوخ الأميركي عن ولاية فيرمونت بيتر ويلش (Peter Welch)، على أنّ "من أجل مصلحة البلاد، أدعو الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ إلى الانسحاب من السّباق الرّئاسي"، ليصبح بذلك أوّل سيناتور ديمقراطي يطالب علانيّةً بايدن بالانسحاب من السّباق.

وأشار، في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، إلى أنّ "أحدث استطلاعات الرّأي تُظهر أنّ الخطر السّياسي الّذي يواجهه الدّيمقراطيّين آخذ في التّزايد. الولايات الّتي كانت حتّى الآن معقلنا، تميل الآن نحو الجانب الجمهوري".

وكان قد أكّد السيناتور مايكل بينيت أمس، أنّ بايدن سيخسر إذا بقي في الانتخابات، وربّما يتسبّب بخسارة الدّيمقراطيّين في الكونغرس أيضًا، معربًا عن اعتقاده أنّ "الرّئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب على المسار الصحيح للفوز في هذه الانتخابات".