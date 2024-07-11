البعثة الصينية لدى الاتّحاد الأوروبي طالبت الأطلسي بـ"التوقّف عن التحريض على المواجهة"

طالبت البعثة الصينية لدى الاتّحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي، بـ"التوقّف عن التحريض على المواجهة"، وذلك ردّاً على إبداء قادة الدول الأعضاء في الحلف "قلقهم العميق" حيال العلاقات الصينية-الروسية الوثيقة واتّهامهم الصينيين بتقديم مساعدة حيوية لروسيا في غزوها لأوكرانيا.

ولفتت البعثة الصينية لدى الاتّحاد الأوروبي، في بيان، الى أنه "يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتوقف عن تضخيم ما يسمّى تهديداً صينياً، وأن يتوقّف عن التحريض على المواجهة والتنافس، وأن يساهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار في العالم".

وأعربت عن "استيائها الشديد"، منددةً "بالبيان الصادر عن قادة الحلف والمشبع بعقلية جديرة بالحرب الباردة وبخطاب عدائي والمليء بافتراءات".

وشدّدت البعثة الصينية على "أننا لم نقدم أبدًا أسلحة فتاكة لأي من طرفي النزاع ونحن نمارس رقابة صارمة على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات المدنية المسيّرة".

وكانت قد دعت الصين إلى إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وتعهدت عدم تزويد موسكو بأسلحة، وأكدت تمسكها باحترام وحدة أراضي كل البلدان - بما في ذلك أوكرانيا.