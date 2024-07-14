ارتفاع حصيلة المجزرة الإسرائيلية في المواصي بخان يونس إلى 90 قتيلًا و300 جريح

أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"ارتفاع حصيلة المجزرة الّتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى 90 ضحيّة، نصفهم من الأطفال والنساء، و300 جريح، بينهم إصابات حرجة وخطيرة".
وكانت طائرات حربيّة إسرائيليّة قد شنّت غارات عدّة متتالية استهدفت منطقة المواصي الّتي تضم خيامًا للنّازحين، ما أدّى إلى مقتل وإصابة المئات، بينهم عناصر من طواقم الإنقاذ والإسعاف، خلال محاولتهم إخلاء الضّحايا والمصابين.
كما ارتفعت حصيلة المجزرة الّتي ارتكبتها القوّات الإسرائيليّة في مخيّم الشاطئ غرب مدينة غزة، إلى 20 قتيلًا وعشرات الجرحى، بعد أن استهدفت طائرات حربيّة إسرائيليّة مصلّى قرب المسجد الأبيض في المخيّم.
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