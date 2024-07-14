لفت وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير، تعليقًا على المجزرة الّتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس في جنوب قطاع غزة، إلى "أنّني أهنّئ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على تعليماته، وأهنئ قوات الأمن على تنفيذ العملية الهامة".
وأشار في تصريح، إلى أنّه "لو كان هناك وقف لإطلاق النّار، لما كانت هذه العمليّة لتؤتي ثمارها"، مؤكّدًا أنّ "الاتجاه الإيجابي يجب أن يستمر عبر زيادة الضغط العسكري، واستمرار هزيمة حماس واستهداف كافة قادتها وأعضائها، حتى هزيمة الحركة بالكامل حتى النصر".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، أن قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف، وقائد "لواء خان يونس" للحركة رافع سلامة، كانا هدفا للغارات الجوية التي تم شنها على جنوب قطاع غزة.
ولا يزال الجيش ينتظر معلومات استخباراتية تؤكد مقتل الضيف وسلامة في الغارة، أو عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير هنأ نتانياهو: لو كان هناك وقف لإطلاق النار بغزة لما أتت عملية مواصي خان يونس بثمارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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