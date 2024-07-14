لن يتوقف عن القتال.. نجل ترامب يكشف حالة والده الصحية بعد محاولة اغتياله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال جونيور ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه تحدث إلى والده عبر الهاتف واطمأن عليه وهو في حالة معنوية كبيرة.

وقال جونيور ترامب في بيان، إنه تحدث للتو إلى والده عبر الهاتف وهو في حالة معنوية كبيرة.

وأضاف جونيور ترامب: "لن يتوقف والدي عن القتال لإنقاذ أمريكا مهما ألقى به اليسار الراديكالي".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشونج، إن ترامب "بخير" ويخضع لفحوص في منشأة طبية.

وأضاف تشونج: "يشكر الرئيس ترامب قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم خلال هذا العمل الشنيع".

وأعلن جهاز الخدمة السرية أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية "في أمان" الآن بعد حادثة إطلاق نار وقعت السبت.