شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: برنامج الحكومة الجديدة يتضمن رؤى طموحة لحل المشكلات والتحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة المعروض أمام مجلس النواب بعد تكليفها، يتضمن رؤى طموحة وواقعية للمشاكل والتحديات التي تعاني منها مصر وفق تكليفات الرئيس السيسي.

ولفت الكمار، إلى أن عرض الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة، أمام مجلس النواب والحديث عن فترة زمنية معينة لانهاء أزمة انقطاع الكهرباء وارتفاع التضخم والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل التصنيع قضايا وهموم وتحديات حقيقية تواجه الوطن.

وأشار عضو “صناعة النواب”، إلى أن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، وفق قول رئيس الوزراء وبرنامجها لثلاث سنوات يتناسب مع المتغيرات والتحديات العالمية، كما أن تشكيل الحكومة الذي تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة والتصدي باحترافية لكافة التحديات.

واختتم النائب مدحت الكمار أن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة تماما، وتستجيب لتطلعات مصر خلال الفترة الراهنة وهناك تركيز شديد فيها على دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات وزيادة التصنيع والانطلاق بالصناعة المصرية.