بايدن يتحدث مع ترمب.. والبيت الأبيض يعتزم الدعوة لإجراء تحقيق موسع

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المستشفى بعد تلقيه العناية الطبية اللازمة إثر تعرضه لمحاولة اغتيال أثناء حشد انتخابي في بنسلفينا.

من جانبه، أكد البيت الأبيض عزمه الدعوة إلى تحقيق شامل بشأن أي إخفاقات أمنية محتملة في تجمع ترامب الانتخابي بولاية بنسلفانيا.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لرويترز أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث لترمب، بالإضافة إلى حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، وعمدة بتلر، بوب داندوي.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن قطع إجازة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في ولاية ديلاوير، وأنه كان في طريقه إلى العاصمة واشنطن.

وأكد جهاز الخدمة السرية مقتل شخص من الحاضرين بالإضافة إلى مطلق النار الذي تم تحييده وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال حادثة إطلاق النار.

وأعرب ترمب عن شكره لجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، وجميع سلطات إنفاذ القانون، على استجابتهم السريعة لإطلاق النار.

من جانبه، قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، إنه اتصل بالخدمة السرية للحصول على إحاطة ودعا المديرة، كيمبرلي تشيتل، لحضور جلسة استماع.

وأكد كومر في بيان مساء السبت أن لجنة الرقابة سترسل دعوة رسمية قريبا.

وقال الجمهوري عن ولاية كنتاكي: "أشكر أعضاء الخدمة السرية الشجعان الذين خاطروا بحياتهم لحماية الرئيس ترمب والوطنيين الأميركيين من بين الحضور الذين ساعدوا الضحايا الأبرياء".

وأضاف أن "العنف السياسي بجميع أشكاله غير أميركي وغير مقبول. هناك أسئلة كثيرة والأمريكيون يطالبون بإجابات".