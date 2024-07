شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محاولة الاغتيال.. بايدن: "سأتحدث مع ترامب قريبًا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك، بعد ساعات فقط من محاولة اغتيال محتملة لترامب أثناء تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا.

وقال "بايدن" للصحفيين وللأمة، في تصريحات تم تجميعها وبثها على الهواء مباشرة "لقد تم إطلاعي بشكل شامل من قبل جميع وكالات الحكومة الاتحادية بشأن الوضع، استنادا إلى ما نعرفه الآن.

يبلغ من العمر 20 عاماً.. "توماس ماثيو كروكس" أطلق النار على #ترامب من على سطح مصنع على بعد أكثر من 118 متر واستطاع الفريق الأمني تحديد مكانه وإرداءه قتيلًا قبل أن يلوذ بالفرار.

التفاصيل:



بايدن: يبدو أن ترامب بخير

التفاصيل:



لقد حاولت الاتصال بترامب، هو مع أطبائه، ويبدو أنه بخير وأعتزم الحديث معه قريبا"، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأحد.

وشكر بايدن جهاز الخدمة السرية وجميع وكالات إنفاذ القانون التي شاركت في الرد بعد إطلاق النار.

وقال بايدن ليس هناك مكان في أمريكا للعنف السياسي.

وتابع: "لا يمكننا السماح لهذا أن يحدث. لا يمكن أن نكون على هذا النحو، لا يمكننا التغاضي عن هذا".



تنظيم بلا سلامة



وأضاف بايدن: "بيت القصيد هو أن تجمع ترامب الانتخابي كان ينبغي أن يتمكن من تنظيمه بسلام وبدون أي مشكلة".

وقال "لكن فكرة وجود عنف سياسي أو عنف كهذا في أمريكا لم يسمع به من قبل. ببساطة هذا غير مناسب. ويجب على الجميع إدانته".