شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: الحكومة تولى اهتماما كبيرًا لملف مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

استكملت اللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب أعمالها، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

واستعرض الوزراء ونوابهم برامج العمل والملفات الخاصة بوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، واتسمت المناقشات خلال تلك الجلسة بأنها بنّاءة وهادفة، وأثرت الاجتماع بالعديد من الرؤى والأفكار المبتكرة.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب يعمل على فتح مجالات أوسع وزيادة الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية لتوفير السلع الأساسية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة وكذلك البنية التحتية.

ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على أن المحور الرئيسى الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائى من خلال تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الأفريقى، وعدم التفريط فى حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل الحياة لكل المصريين، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة برئاسة الدكتور مدبولي تولي أيضا اهتماما كبيرا بملف المياه من خلال خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر.



