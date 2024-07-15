عطية: الجو المسيحي يعتبر أن رئاسة الجمهورية مسؤوليته وأتمنى أن يتجاوز البعض الشكليات لتحقيق المكاسب

اشار النائب سجيع عطية، الى أن "الجميع يبحث عن مخرج للأزمة الرئاسية، والجو المسيحي اليوم يعتبر أن رئاسة الجمهورية مسؤوليته وأتمنى أن يتجاوز البعض الشكليات لتحقيق المكاسب الكبيرة".
ولفت في حديث مع قناة "الجديد"، الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري "مستقتل" لإنجاز ملف الرئاسة، وندعو المعارضة الى الجلوس مع الثنائي وتقدير موقف بري".
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