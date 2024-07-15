جهاز الخدمة السرية الأميركي: مستعدون تماما لضمان الأمن في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري

شدّد جهاز الخدمة السرية الأميركي، على أن الوكالة "مستعدة تماما لضمان الأمن في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يعقد في ميلووكي الاثنين، وأنها لم تغيّر بروتوكولاتها حتى بعد محاولة اغتيال دونالد ترامب".

واشارن المسؤولة في جهاز الخدمة السرية أودري غيبسن-سيتشينو لصحافيين، الى اننا "نحن مستعدون تماما ولدينا خطة أمنية شاملة"، معربة عن ثقتها في أن الحدث سيحظى بـ"أعلى مستويات الأمن".

ووصل دونالد ترامب إلى ميلووكي في شمال شرق الولايات المتحدة الأحد لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري، غداة محاولة اغتياله.

ويعقد مؤتمر الحزب الجمهوري في ويسكونسن من 15 إلى 18 تموز ويتمثل هدفه الرئيسي في تسمية ترامب (78 عاما) مرشّحا رسميا للحزب لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.