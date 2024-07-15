الليلة بـ400 ألف جنيه غير قابلة للاسترداد.. صور ترصد أغلى شاليه بالإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تهتم العديد من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل الفنادق والشاليهات خاصة في محافظة الإسكندرية، حيث تُعد من أفضل المناطق لقضاء العطلات وتتنوع بها الشواطئ والمنتجعات والفنادق وكذلك الشقق السكنية.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أغلى شاليه في الإسكندرية، وفق موقع بوكينج، كالتالي:

هاسيندا باى الساحل

- يقع هاسيندا باى الساحل في أبو زيرا، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وشرفة.

- يقع مكان الإقامة على بعد 40 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 44 كم من حديقة حيوان الإسكندرية وعلى بعد 46 كم من محطة سكة حديد سيدي جابر.

- تقع محطة مصر على بعد 40 كم من الشاليه، ويقع استاد الإسكندرية على بعد 41 كم.

- يحتوي الشاليه الفسيح على تراس وغرفة نوم وغرفة معيشة ومطبخ مجهز تجهيزاً جيداً.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 42 كم من الشاليه، في حين يقع المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية على بعد 42 كم.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـهاسينداباي في الساحل حيث يقع على بعد 8 كم منها.

- سعر الليلة يبدأ من 287 ألف جنيهًا، ويصل إلى 410 ألف جنيهًا.