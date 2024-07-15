طلعت السويدى : انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء نهائيًا في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن البرلمان سيتابع خطوات تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذى أعلنت عنه ومراقبته وهذه خطوة جديدة تؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح.

وقال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال تصريحات له علي هامش اجتماع لجنة دراسة بيان الحكومة، إن توفير الكهرباء للمواطنين في مقدمة أولويات الدولة المصرية، بداية من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصولا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء المعنين.

وأكد السويدى، أن مشكلة انقطاع الكهرباء سيتم القضاء عليها نهائيًا خلال 6 أشهر، مشيراً إلى أن الحكومة في طريقها إلى الحل والتوجيه بعدم القطاع قدر الإمكان لاسيما وإننا في فترة الصيف، قائلا : "لا نستطيع الحكم علي وزيرين استلما حديثا حقائبهم، فهم بحاجة إلي الجلوس سويا للوصول إلي حلول فاعلة".

ولفت "السويدي" إلى ضرورة منح وزراء قطاع الطاقة لمهله من الوقت، لاسيما وأن هناك اتفاقيات مبرمة سابقا و التزامات علي الدولة يجب الوفاء بها إيضا، مشيراً إلي أن المشكلة مؤقتة ولها حلولها.

وطالب من رئيس اللجنة المستشار أحمد سعد، أن يقوم كل رئيس لجنة متخصصة بمتابعة كل قطاع فيما يخص، بحيث يأتي الوزراء سنويا لتقديم تقرير لمتابعة الأداء علي غرار شركات "المالتى ناشونال".