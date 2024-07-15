التلغراف: عدد من السائقين والموظفين رفضوا العمل بنوبات إضافية في بريطانيا بيوم نهائي أوروبا 2024

ذكرت صحيفة التلغراف أن "مئات القطارات ألغيت رحلاتها امس، حيث رفض العديد من السائقين والموظفين العمل بنوبات إضافية بيوم نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 حيث تلعب إسبانيا وإنكلترا".

وفي مباراة حاسمة بين إسبانيا وإنكلترا، توج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2024 بعدما تغلب على نظيره المنتخب الإنكليزي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد، على الملعب الأولمبي في برلين، في نهائي بطولة "يورو 2024".

ونجح منتخب الماتادور فى حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما فشل المنتخب الإنجليزي فى الفوز بلقبه الأول فى يورو 2024.