الدفاع المدني بغزة: مقتل 15 شخصا في ضربة على مدرسة في مخيم النصيرات

اعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، "استشهاد 15 شخصا في ضربة على مدرسة في مخيم النصيرات".

واشار المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، الى أن "الضربة على مدرسة أبو عربان في وسط غزة التي تأوي آلاف النازحين قتلت 15 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال".

من جهته، لفت الجيش الإسرائيلي الى أن "سلاحه الجوي قصف عددا من المسلحين الذين كانوا ينشطون في محيط مبنى مدرسة أبو عربان التابعة للأونروا في النصيرات"، مضيفا أن المبنى "كان يُستخدم مخبأً وقاعدة للهجمات على القوات الإسرائيلية".

وهذه الضربة التي استهدفت مدرسة أبو عربان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات في وسط غزة، هي الخامسة على مدرسة تأوي نازحين خلال ثمانية أيام.