شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا: انضمام أوكرانيا إلى “الناتو” سيعني إعلان الحرب على موسكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: Russia's Deputy head of the Security Council Dmitry Medvedev takes part in a wreath laying ceremony marking Defender of the Fatherland Day at the Tomb of the Unknown Soldier by the Kremlin Wall in Moscow, Russia, February 23, 2024. Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo