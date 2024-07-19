شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة "تيجوت" الألمانية تغلق 300 متجر بسبب العطل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت سلسلة متاجر البقالة الألمانية تيجوت مؤقتا 300 فرعا من فروعها في مختلف أنحاء ألمانيا، حيث تعمل على حل مشكلات شبكة الكمبيوتر التي تعرضت لها نتيجة العطل التقني الذي أصاب شبكات المعلومات على مستوى العالم.
وقال متحدث باسم السلسلة إن أنظمة الخروج في العديد من الفروع لم تعد قادرة على العمل. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقالت الشركة إنه لم يعد ممكنا تحديد موعد إعادة فتح الفروع.
وقال متحدث باسم السلسلة إن أنظمة الخروج في العديد من الفروع لم تعد قادرة على العمل. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
"لا توجد مؤشرات على وقوع هجوم إلكتروني".. الحكومة الألمانية تنفي وجود هجوم إلكتروني وراء الأعطال الحاسوبية#مايكروسوفت #الأمن_السيبراني #اليوم #مطارات_العالم #العطل_التقني#CrowdStrike— صحيفة اليوم (@alyaum) July 19, 2024
التفاصيل: https://t.co/XC28oxeu8m pic.twitter.com/RA1Hoc9pDv
العطل التقني العالميوظهرت المشكلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عندما تعطلت أجهزة تسجيل النقود ما دفع السلسلة إلى غلق كافة فروعها كإجراء احترازي.
وقالت الشركة إنه لم يعد ممكنا تحديد موعد إعادة فتح الفروع.