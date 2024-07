شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة "تيجوت" الألمانية تغلق 300 متجر بسبب العطل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل

العطل التقني العالمي

أغلقت سلسلة متاجر البقالة الألمانية تيجوت مؤقتا 300 فرعا من فروعها في مختلف أنحاء ألمانيا، حيث تعمل على حل مشكلات شبكة الكمبيوتر التي تعرضت لها نتيجة العطل التقني الذي أصاب شبكات المعلومات على مستوى العالم.وقال متحدث باسم السلسلة إن أنظمة الخروج في العديد من الفروع لم تعد قادرة على العمل. وظهرت المشكلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عندما تعطلت أجهزة تسجيل النقود ما دفع السلسلة إلى غلق كافة فروعها كإجراء احترازي.وقالت الشركة إنه لم يعد ممكنا تحديد موعد إعادة فتح الفروع.