مصرع 40 شخصاً في حريق قارب للمهاجرين قبالة سواحل هاييتي

الدمام - شريف احمد - لقي 40 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، جراء حريق اندلع في قارب للمهاجرين قبالة سواحل هاييتي.وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن القارب الذي كان يقل أكثر من 80 شخصاً غادر لابادي قبل أن تشتعل فيه النيران. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وبينت أن خفر السواحل الهاييتي أنقذ 41 مهاجراً، بينما نُقل 11 مهاجراً إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الحروق.